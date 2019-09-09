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Muş Belediyesi'nden aşure etkinliği

Muş Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.


Hicri Yılbaşı ve Muharrem ayı dolayısıyla Muş Belediyesi'nin her yıl geleneksel hale getirdiği aşure etkinliği bu yıl da yapıldı. Atatürk Çocuk Parkı önünde düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte vatandaşlara aşure dağıtan Belediye Başkanı Feyat Asya ve eşi Suna Asya, aşure günlerini tebrik etti. Muharrem ayının dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir ay olduğuna değinerek bir açıklama yapan Başkan Asya, "Muş Belediyesi olarak her yıl geleneksel olarak yaptığımız aşure etkinliğimizi bu yıl da gerçekleştirdik. Muharrem ayı hepimiz için özel ve anlamlı bir aydır. Aşure günü de bu anlamda önemsediğimiz bir gündür. Biz de bu geleneği yaşatarak vatandaşlarımıza aşure dağıtıyoruz. Bu mübarek ay içerisinde bulunan aşure gününde dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin devam etmesini temenni ediyorum. Bütün etnik unsurların bin yıllardır kardeşçe yaşadığı bu ülke coğrafyasında yine aşure mantığıyla daha nice binlerce yıl birlikte yaşama, aşure kültürüyle yaşama ortak dileğimizdir. Bu mübarek ayın ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.


Muharrem ayı vesilesiyle toplumsal barışın ve kardeşliğin sağlam temellere oturması dileğinde de bulunan Başkan Asya, “Aşure günü nedeniyle bir arada bulunduğumuz tüm vatandaşlarımızın Muharrem ayını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu coğrafya da barışın, kardeşliğin, esenliğin, birlikte yaşama kültürünün daim olmasını temenni ediyorum'' diye konuştu.

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