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Muş Belediyesinden Ayasofya kararı sonrası lokum ikramı

Muş Belediyesi tarafından Ayasofya Camiinin yeniden ibadete açılması kararının ardından cuma namazı sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.


1934 yılında müzeye dönüştürülen ve geçtiğimiz günlerde Danıştay kararı sonrası ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii, ülke genelinde olduğu gibi Muş'ta da memnuniyetle karşılandı. 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak Ayasofya Camii için Muş Belediyesi ekipleri şehir merkezindeki 4 büyük cami önünde vatandaşlara lokum ikram etti. Belediye Başkanı Feyat Asya da cuma namazını Hacı Şeref Camiinde kıldıktan sonra belediye ekipleri tarafından açılan stantta bizzat vatandaşlara lokum dağıttı. Hijyen kurallarına dikkat edilerek yapılan etkinlik vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.


Lokum ikramı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Asya, “Ayasofya Camii ile ilgili alınan karar ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de büyük bir memnuniyet ve coşkuyla karşılandı. Fatih Sultan Mehmet'in mirası, büyük fethin sembolü Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Muş Belediyesi olarak bizler de bu mutluluğu halkımızla paylaşmak istedik. Bugün şehir merkezindeki 4 büyük camimizde namaz sonrası lokum ikramımız oldu. Bu vesile ile bir kez daha Ayasofya Camiinin yeniden ibadete açılmasında emek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.


AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı da Başkan Asya'ya eşlik etti.

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