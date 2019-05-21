Muş Belediyesinden ‘Dünya Yetimler Günü' iftarı

Muş Belediyesi, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla gelenek haline getirdiği iftar programının bu yıl altıncısını düzenledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aldığı kararla Ramazan ayının 15. gününün ‘Dünya Yetimler Günü' olarak kabul edilmesi münasebetiyle Muş Belediyesi, çocuk evlerinde ve koruyucu ailelerin yanında kalan yaklaşık 500 çocuğa iftar yemeği verdi. Atatürk Çocuk Parkında düzenlenen iftar yemeğinde Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, Belediye Başkanı Feyat Asya'nın eşi Suna Asya, başkan yardımcıları ve birim amirleri, koruyucu aileler ve yetim çocuklarla tek tek ilgilenerek kendileriyle hasbıhal etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında bir konuşma yapan Başkan Vekili Özarslan, “Muş Belediyesi olarak 2014 yılından beri gelenek haline getirdiğimiz ve bu yıl altıncısını düzenlediğimiz ‘Dünya Yetimler Günü' iftar programımıza teşriflerinizden dolayı hepinize şükranlarımı sunarım. Belediye Başkanımız Feyat Asya önemli bir toplantıya katılmak üzere bugün İstanbul'a gitti. Programda olmayan bu ani gelişmeden dolayı özrünü beyan ederek sizlere selamını iletmemi istedi” dedi.

“Kur'an-ı Kerim'in 21 yerinde doğrudan veya dolaylı olarak yetimlerin gözetilmesi emredilmektedir” diyen Özarslan, şöyle devam etti:

“Bu konuda, sadece Duha ve Maun surelerine bakmak bile yeterli bir fikir verebilir. Kur'an-ı Kerim, Mekke'de nazil olmaya başladığı ilk yıllardan itibaren yetim meselesini ele almıştır, ilk vahiylerde Hazreti Peygamber (s.a.s.)'e kendisinin de yetim olduğu hatırlatılarak, yetimlere iyi muamele yapması emredilmiştir. Yetimlerin ve kimsesiz çocukların himâyesi, bakımı çok önemlidir. Sevgiden, sıcak aile ortamından uzak olarak, sokakta kendi kendine veya çok zayıf bir ilgi ile yetişecek insanlar, mutsuz bir hayat yaşayacakları gibi, toplumun sosyal yaşantısında bazı olumsuzluklara sebep olabiliyorlar. Bu sebeple dinimiz, onların mümkün olduğu kadar aile içerisinde barındırılmalarını ve diğer çocuklara gösterilen şefkatin, onlara da gösterilmesini emreder. Fakiri ve yoksulu kollayıp gözetmenin dinimizin bir gereği olduğunu bizlere vazife kılan Allah'a hamdolsun. Bu vazife bizler için bir lütuf, bir ihsan değildir. Bizlere Allah tarafından emrolunmuş bir sorumluluktur. Rabbim bizi, sorumluluklarını yerine getiren kullarından eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle Muş Belediye Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katılarak bizleri onurlandıran siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ederek hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.”