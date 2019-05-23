Muş Belediyesinden Göletli Park'ta ücretsiz Wi-Fi hizmeti

Muş Belediyesi, Bitlis yolu üzerinde yaptığı Göletli Park'ta ücretsiz Wi-Fi hizmeti vermeye başladı.

Vatandaş odaklı çalışmaları ile göz dolduran Muş Belediyesi, sosyal belediyecilik alanındaki önemli hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Belediye, 56 bin metrekare alan ile Muş'un en büyük ikinci parkı olma özelliği taşıyan Göletli Park'ta ücretsiz internetin altyapısını oluşturdu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, ailelerin güzel vakit geçirdiği Göletli Park'ta Muş Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri tarafından Wi-Fi bağlantı noktaları kuruldu. Ekiplerin hızlı ve kesintisiz internet erişimi için gerekli çalışmaları tamamlaması ile parkta bulunan vatandaşlar internet kullanımına başladı.

Ücretsiz Wi-Fi hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların ad soyadını ve GSM numaralarını girerek sisteme kaydolmaları ve sonrasında cep telefonlarına gönderilen şifreyi kullanarak kimlik doğrulama işlemini yapmaları gerekiyor. Bu işlemin ardından Muş Belediyesi tarafından verilen ücretsiz internet hizmetinden kesintisiz bir şekilde faydalanılabiliyor. Göletli Park'ta uygulanmaya başlanan ücretsiz internet hizmeti, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sosyal belediyecilik alanında ihtiyaç duyulan hizmetleri yapmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Feyat Asya, “Çağımızın en önemli iletişim platformu olan internet hizmetinden tüm vatandaşlarımızın ücretsiz faydalanmasını istedik. İlk uygulamayı Göletli Park'ta gerçekleştirdik. Proje amacına uygun bir şekilde kullanılırsa hem mevcut parktaki kapsamını genişletmeyi hem de diğer parklarda da aynı uygulamayı yapmayı düşünüyoruz. Bizler, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak her türlü hizmeti yapmaya devam edeceğiz” dedi.