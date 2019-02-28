Muş Belediyesinden karla mücadele çalışması

Yağışların etkili olduğu bugünlerde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Muş Belediyesi ekipleri tarafından kar yağışının ardından başlatılan kar temizleme ve taşıma çalışmaları kesintisiz sürüyor. Kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından harekete geçen Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, ana ve ara yolları açarken, kaldırımları da temizleyerek vatandaşların sorunsuz bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Aralık ayından itibaren karla mücadele çalışması yürüten ekipler, şubat ayının sonunda bile bu çalışmasını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için titizlikle çalışan ekipler, olası durumlara anında müdahale etmek için teyakkuzda bekliyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya da, çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Bu yıl kar konusunda bereketli bir kış mevsimi geçirdik. Aralık ayından beri karla mücadele ediyoruz. Aralıklarla yağan kar yağışının sıkıntısını vatandaşlarımıza yansıtmamak için hep sahada olduk. Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalıştılar ve halen aynı kararlılıkla çalışıyorlar" dedi.

"3 ay içerisinde yaptığımız çalışmalarla kentin genelini defalarca temizleyerek toplanan karı şehir dışına taşıdık" diyen Başkan Asya, şöyle konuştu:

"En son yağan kar yağışı öncesi kent merkezi ve mahallelerimizdeki karın tamamını Karasu Nehri'ne taşıyarak çevreyi temiz bir duruma getirdik. Ancak etkili olan kar yağışı tüm çalışmalarımızı sil baştan yapmamıza neden oldu. Kar yağışının etkisini arttırması ile karla mücadele ekiplerimiz gece saatlerinde çalışmalarına başladı. Öncelikli olarak ana caddeleri ulaşıma açan ekiplerimiz, kaldırımları da temizleyerek yayaların sıkıntı yaşamamasını sağlıyor. Şu an itibariyle şehir genelinde kar temizleme ve taşıma çalışmalarına ağırlık verildi. Yeni bir yağış olmazsa birkaç gün içerisinde kent genelinde toplanan karlar taşınmış olacak. Karla mücadele çalışmasının külfetli olduğunu biliyoruz. Ancak halkımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız sırasında araç sahiplerinden destek bekliyoruz. Araçlarını yol kenarına park etmemelerini rica ediyoruz. Bazen yol kenarına bırakılan bir araç tüm çalışmalarımızı sekteye uğratabiliyor. Dolayısıyla bu konuda halkımızın destek olmasını istiyoruz.”