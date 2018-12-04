Muş Belediyesinden özel çocuklara özel etkinlik

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı faaliyetlerle vatandaşların takdirini kazanan Muş Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Feyat Asya'nın talimatları ile şehir merkezindeki birçok engelli çocuğa yönelik sinema ve eğlence keyfi yaşatıldı. Eğitim öğretmenleri nezaretinde eğlence merkezine getirilen çocuklara ilk olarak animasyon filmi izlettirildi. Daha sonra oyun alanında eğlenen çocuklara yemek ikramı yapıldı. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik sonunda ise pasta kesimi gerçekleştirildi.

Eğlence merkezine gelerek çocukların mutluluğuna ortak olan Belediye Başkanı Feyat Asya, herkesle tek tek ilgilenerek bir süre kendileri ile sohbet etti. Zaman zaman güzel diyalogların yaşandığı etkinlikte Başkan Asya, özel öğrencilerle bolca fotoğraf çektirdi. Mutlulukları gözlerine yansıyan çocuklarla pasta kesen Başkan Asya, bizzat özel çocuklara ikramlarda bulundu.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Asya, şehrin imarı ve inşasının yanı sıra toplumun her kesimine yönelik yapılan faaliyetlerle gönüllere dokunmayı amaçladıklarını söyledi. Engellilerin toplumun aynası olduklarını ifade eden Başkan Asya, onların yaşamlarını kolaylaştıracak her türlü faaliyette yer almaya devam edeceklerini kaydetti. Sosyal belediyeciliğin gereğini yapmak için azami gayret gösterdiklerini aktaran Başkan Asya, “Bugün özel çocuklarımıza yönelik sinema ve eğlence etkinliği düzenleyerek mutluluklarına ortak olduk. Toplumumuzun önemli bir parçası olduklarını bir kez daha onlara hissettirmenin gururunu yaşadık. Muş Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.