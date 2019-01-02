Muş Belediyesinden yılın ilk meclis toplantısı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) meclis üyelerinin hazır bulunduğu toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, geçmiş bir yılın değerlendirmesini yaptı. Başkan Asya, “Bir yılı daha geride bırakmanın hüznü, yeni bir yıla başlamanın sevincini yaşıyoruz. Bu vesile ile bir kez daha yeni yılın ilimize, ülkemize ve milletimize hayır, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Yılın ilk meclisinde alacağımız kararların ilimizin, bölgemizin, ülkemizin ve halkımızın hayrına vesile olmasını diliyorum” dedi.

Görev süresinde de sona yaklaştıklarını kaydeden Başkan Asya, “Her geçen yılın muhasebesini, yeni gelen yılın da plan ve programını yapma zorunluluğumuz vardır. Bizler de geçmiş bir yılımıza baktığımız da Allah'a şükrediyoruz ki belediyecilik anlamında dolu dolu bir yıl geçirdiğimizi, taahhüt ettiğimiz çalışmalarımızın bir bir tamamlandığını müşahade ediyoruz. Tabi projelerimizin teslim süreleri ile ilgili bazı sıkıntılar yaşansa da genel anlamda işlerimizi toparladık. Altyapı ve İstasyon Caddesi'nde yürütülen çevre düzenleme projelerinin işleyiş konusundaki zorlu sürecinden bu duruma gelmemiz son derece önemliydi. Hatta aralık ayının sonuna kadar sıcak asfalt dökme fırsatımız oldu. Bu vesile ile lokal bazda çalışmalar yaptığımız Sütlüce, Yeşilce, Yeşilyurt, Zafer, Yeni ve 15 Temmuz gibi mahallelerimizdeki işlerimizi toparladık. Bizlere bu imkanı veren Rabbime sonsuz şükürler olsun” ifadelerini kullandı.

2018 yılı içerisinde yapılan çalışmalara kısaca değinen Başkan Asya, “Her yıl bir önceki yıla göre performansımızı ve hizmetlerimizi yükselterek geldik. Geçen bir yıl içerisinde tesis, park bahçe, alt ve üstyapı alanlarında önemli hizmetler gerçekleştirdik. Tamamladığımız projelerimizi halkımızın hizmetine sunduk. Bu süreçte tesislerimizin açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde dostum, ağabeyim Gıyasettin Bingöl'ün katkıları ile yaptığımız Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezimizin açılışını yaparak hizmete sunduk. Önümüzdeki günlerde Zafer ve Yeni mahallelerde yapımını tamamladığımız bilgi evlerimizin açılışını yapmayı düşünüyoruz. Şu anda tefrişat işleri devam ediyor. Genel anlamda 2018'i bereketli bir yıl olarak geçirdiğimize inanıyorum. 2019 yılına da aynı tevazu, samimiyet ve gayretle başlayacağımız çalışmalarımızı bu minval üzerine sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Halkımızın refahı, huzuru sağlanması ve yaşam standartlarının daha üst seviyelere gelmesi noktasındaki gayretlerimiz devam edecek. Dileğimiz ve temennimiz bu kadim memlekete ve bu aziz halka hizmete devam etmektir” diye konuştu.

Yerel seçim sürecine girdiklerini anımsatan Başkan Asya, “Malumunuz 2019 yılı seçim yılıdır. Siyasi partilerin propagandalarını başlattığı bu dönemde bizler de aday olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnsanlarımızın refahına, huzuruna halel gelmeyecek şekilde, hiç kimseyle veya kesimle bir çatışma içerisine girmeden çalışmalarımızı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Projelerimizle, çalışmalarımızla bir seçim propagandası yapacağız. Bizim sergilediğimiz bu hassasiyeti herkesten bekliyoruz. En nihayetinde Muş hepimizin ortak evidir. Cadde ve sokaklarda karşılaştığımız farklı partiye mensup hemşehrilerimizle kucaklaşma zorunluluğumuz vardır. Bu anlamda bir kez daha taahhüt ediyorum ki her insan benim için kıymetli ve değerlidir. Bugüne kadar hiç kimseyi siyasi düşüncesi, felsefi görüşü, aidiyeti, duruşu, ailesi ve aşireti üzerinden değerlendirip ötekileştirmedik, ötekileştirmeyeceğiz. Biz kez daha 2019 yılı Ocak ayı meclis toplantımızda alacağımız kararların özelde ilimize ve bölgemize, genelde ülkemize hayırlar getirmesini diler, saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu.

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından meclise katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.