Muş Belediyesi'nin asfalt seferberliği sürüyor

Muş Belediyesi ekipleri, altyapı çalışması sonrası üstyapıya ağırlık vererek mahalle aralarındaki asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Yaz çalışma sezonunu verimli bir şekilde kullanan Muş Belediyesi, hava koşullarını fırsat bilerek şehir merkezindeki faaliyetlerine gece gündüz devam ediyor. Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir yandan içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yenilenen cadde ve sokakları reglaj edip asfalta hazırlarken, diğer taraftan gerekli işlemleri tamamlanan yollarda asfalt serimi yapıyor. Şehrin alt bölgesinden yukarıya doğru çalışmalarını sürdüren ekipler, son olarak Saray Mahallesi'ne geçti. Şehrin en büyük mahallelerinden biri olan Saray Mahallesi'nin tüm ara sokaklarını asfaltlayacak olan ekipler, asfalt hazırlığı yapılan diğer mahallelere geçecek. Muş Belediyesi sezon sonuna kadar altyapısı tamamlanan tüm cadde ve sokakları asfaltlayarak hizmete sunmayı planlıyor.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Muş Belediyesi olarak çalışma sezonumuzu yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bir yandan altyapı çalışmalarını tamamlamanın gayreti içindeyken, diğer taraftan tahrip olan yolların üstyapısını yapıyoruz. Ekiplerimiz mahalle mahalle çalışmalarını devam ettiriyorlar. Kültür, Sunay, Yeşilce, Yeşilyurt ve 15 Temmuz mahallelerinden sonra şu anda Saray Mahallesi'nde asfalt serimi yapıyoruz. Yaklaşık 10 günde söz konusu mahallenin tüm ara sokaklarını yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Akabinde diğer mahallelerimize geçeceğiz. Hedefimiz bu yıl kendi imkanlarımızla altyapısı tamamlanan tüm cadde ve sokakların üstyapısını yenilemek. İnşallah bunu da başaracağız” dedi.