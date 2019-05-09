Muş Belediyesinin ibadethane temizliği devam ediyor

Ekipler, Ramazan ayı boyunca tüm camileri temizlemeyi hedefliyor.

Muş Belediyesi şehir merkezindeki ibadethanelerin genel bakımını yapmaya devam ediyor. Yıl boyunca belirli periyotlarda yapılan cami temizliğine Ramazan ayında ağırlık verildi. Altyapı ve üst yapı çalışmaları ile şehrin gelişimine ivme kazandıran Muş Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında da faaliyetlerine devam ediyor. Vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak adına sürekli bir arayış ve yenilik içinde olan Muş Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda cami temizlik ekibini kurarak bir ilke imza atmıştı. Ekipler her gün farklı cami ve mescitlerin temizliğini yaparak, vatandaşların temiz bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor.

İbadethane temizliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Geçtiğimiz yıllarda başlattığımız cami ve mescit temizliği uygulamamızı devam ettiriyoruz. İbadethanelerin yoğun olarak kullanıldığı Ramazan ayında da bu çalışmalarımıza ağırlık verdik. Hemşehrilerim yapılan temizlik sayesinde nezih ortamlarda ibadetlerini yapma fırsatı bulacaktır” dedi.

Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların camileri yoğun olarak kullandığını kaydeden Başkan Asya, temizlik hizmetlerinin genelde öğleden önce yapıldığını belirtti. Muş Belediyesinin sosyal alandaki çalışmalarına dikkat çekerek yeni uygulama ile vatandaşların temiz bir ortamda ibadet etmelerini sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Başkan Asya, “Geçmiş bir dönem içerisinde il genelinde yaptığımız çalışmalarla şehrin çehresini değiştirdik. Bir yandan altyapı ve üst yapı çalışmaları ile ihtiyaç duyulan hizmetleri yaparken diğer yandan sosyal belediyecilik alanındaki beklentileri de yapmaya çalıştık. Bu dönemde de aynı anlayışla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Mevcut projelerimizin devamının yanı sıra yeni projelerimizi de başlatacağız. Tabi bununla beraber bu tür sosyal belediyecilik hizmetlerini de arttırarak devam ettireceğiz. Cami ve mescitlerimizin temizliği için kurduğumuz ekibimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Bu arkadaşlarımız her gün farklı bir cami veya mescidin bütün halılarının temizliğini yapıyor. İhtiyaç halinde dış temizliğini de yapıyoruz. Vatandaşlarımız ibadetlerini temiz bir ortamda yapsın istiyoruz” ifadelerini kullandı.