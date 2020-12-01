Muş Belediyesinin içme suyu projesinin ihalesi sonuçlandı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın ‘hayalim ve hasretim' dediği ve 6 yıldır gerçekleşmesi için uğraş verdiği Alparslan-2 Barajı'ndan içme suyu temini projesi ihalesi sonuçlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile 2020 yatırım programına alınan ve şehrin en büyük sorununun çözüme kavuşturacak olan içme suyu projesinin birinci etap ihalesi gerçekleştirildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 23 Kasım tarihinde yapılan ihaleye MBD İnş. San. ve Tic. A.Ş ve Güldem Yapı Taah. İnş. Müh. Tar. Hay. Gıda Bil. San. Tic. AŞ firmaları tarafından ortak girişimle en uygun teklif verildi. İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda proje yapım işi en uygun teklifi veren firmalar belirlendi. Önümüzdeki aylarda iş yeri teslimi yapılacak projenin ilkbahar ayında başlanması planlanıyor.

İhalenin sonuçlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Vatandaşlarımıza vaat ettiğimiz bir projenin daha hayata geçmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Alparslan-2 Barajı'ndan temin edilecek içme suyu projesi için önemli bir aşama daha geride kaldı. İlimizin bu konuda yaşadığı mağduriyeti dikkate alarak destek veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimiz sayesinde artık Muş'un içme suyu konusunda herhangi bir sorunu kalmayacak. İhaleyi kazanan yüklenici firmaya hayırlı olmasını diliyorum. Dileğimiz ve temennimiz belirlenen plan ve program çerçevesinde söz konusu projenin uygulanarak teslim edilmesi. İlimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Projenin bu aşamaya kadar gelmesinde emeği olan herkese şükranlarımı sunarım” dedi.