Muş Belediyesinin karla mücadele mesaisi devam ediyor

Hafta sonu kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından harekete geçen Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, ana ve ara yolları kardan arındırarak araçlara rahat bir ulaşım imkanı sağlarken, kaldırımları da temizleyerek vatandaşların sorunsuz bir şekilde hareket etmesini sağlıyor.

Ocak ayından itibaren karla mücadele çalışması yürüten ekipler, zaman zaman etkili olan kar yağışı ile bu çalışmasını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için titizlikle çalışan ekipler, olası durumlara anında müdahale etmek için teyakkuzda bekliyor.

İstasyon Caddesi'ndeki kar temizleme çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, personellere kolaylıklar dilerken karşılaştığı vatandaşlarla da ayaküstü sohbet etti. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Bu yıl kar konusunda bereketli bir kış mevsimi geçirdik. Ocak ayından beri karla mücadele ediyoruz. Aralıklarla yağan kar yağışının sıkıntısını vatandaşlarımıza yansıtmamak için hep sahada olduk. Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalıştılar ve halen aynı kararlılıkla çalışıyorlar. Bir ay içerisinde yaptığımız çalışmalarla kentin genelini defalarca temizleyerek toplanan karı şehir dışına taşıyoruz. En son yağan kar yağışı öncesi kent merkezi ve mahallelerimizdeki tüm yolları açarak çevreyi temiz bir duruma getirdik. Ancak dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı tüm çalışmalarımızı sil baştan yapmamıza neden oldu. Kar yağışının etkisini arttırması ile karla mücadele ekiplerimiz gece saatlerinde çalışmalarını sürdürecek. Öncelikli olarak ana caddeleri ulaşıma açan ekiplerimiz, kaldırımları da temizleyerek yayaların sıkıntı yaşamamasını sağlıyor. Yeni bir yağış olmazsa birkaç gün içerisinde kent genelinde toplanan karlar taşınmış olacak. Karla mücadele çalışmasının külfetli olduğunu biliyoruz. Ancak halkımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.