İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş Belediyesinin korona virüsle mücadelesi devam ediyor

Muş Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, toplu yaşam ve toplu kullanım alanlarını dezenfekte etmeye devam ediyor.


11 Mart 2020 tarihinden itibaren ülke genelinde olduğu gibi Muş'ta da başlatılan korona virüsle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sıkı tedbirlerin alındığı günden normalleşme sürecinin uygulandığı günümüze kadar sorumluluk bilinci ile hareket eden Muş Belediyesi, vatandaşların sağlığını tehdit eden unsurların olmaması için tüm ekipleri ile canla başla hizmet ediyor.


Her gün programlı bir şekilde dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeleri sık sık temizleyerek gerekli tedbirleri alıyor. Zaman zaman ücretsiz maske dağıtımı da yapan ekipler, vatandaşları hijyen ve sosyal mesafe konusunda da uyarılar da bulunuyor. Zabıta ekipleri de bir taraftan kurum sorumluluğundaki denetim programlarını uygularken diğer taraftan ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği halinde yürütülen çalışmalarını sürdürüyor.


Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Muş Belediyesi olarak normalleşme sürecinde de korona virüsle mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, düzenli olarak dezenfekte ve temizlik çalışmalarını yapıyorlar. Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızın kişisel tedbirlerine daha fazla dikkat etmelerini rica ediyoruz. Alışverişlerde aşırı yoğunluk oluşturulmamasını bekliyoruz. Hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak herhangi bir sorunla karşılaşılmamasını umut ediyoruz. Bizler her zaman olduğu gibi bu süreçte de çalışmalarımızı aksatmadan devam ettireceğiz. Dileğimiz ve temennimiz bu salgının tamamen ortadan kalkarak hayatın normalleşmesidir. Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.