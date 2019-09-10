Muş Belediyeyi uygulamaya aldığı projelerini hayata geçirmeye devam ediyor

Bir yandan altyapı çalışmaları ile yer altındaki tüm hatlar yenilenirken diğer yandan üstyapı çalışmaları ile şehre yeni bir yüz kazandırılıyor.

Muş Belediyesi şehrin dört bir yanında hummalı bir çalışma sürdürüyor. İklim koşullarından dolayı zamanla yarışarak hizmet üreten Muş Belediyesi, özellikle altyapı hatlarının değişimi için kazılan yolların üstyapısını kış mevsimi öncesi tamamlamayı hedefliyor. Hemen hemen her gün tüm çalışma alanlarını gezerek projelerin gidişatını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışmalar sırasında yaşanan toz, duman, trafik ve su kesintileri gibi aksaklıkların asgari düzeye indirilmesi konusunda ekiplere talimatlar veriyor. Çalışmaların yapıldığı bölgelerde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etmeyi de ihmal etmeyen Başkan Asya, iyi günde kötü günde her zaman halkın yanında olduğunu gösteriyor.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, “Bu yıl çalışma sezonunu çok daha verimli geçirmek için belirlediğimiz plan ve programa göre projelerimizi uyguluyoruz. Bir yandan altyapı diğer yandan üstyapı çalışmalarıyla Muş'u yeniden dizayn ediyoruz. Özellikle altyapı hat değişimini tamamlamak hedefi ile başlattığımız çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bir yandan hatları yenilerken diğer yandan kazıların tamamlandığı cadde ve sokakların üstyapısını yeniliyoruz. Bazı bölgelerde geçici asfalt çalışması yaparken İstasyon Caddesi gibi yer altı döşemesi biten yerlerin de son işlemlerini yapıyoruz. Geçtiğimiz pazar gününden itibaren İstasyon Caddesinin gidiş yönünden sol şeridinin son tabaka aşınma asfaltını yapıyoruz. Bir haftaya kadar asfalt çalışmasını tamamlamayı planladığımız caddemizin daha sonra kent mobilyaları, orta refüj ve sinyalizasyon işlemlerini yaparak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Bu yıl çalışma yoğunluğundan dolayı özellikle su kesintisi konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığının farkında olduklarını ifade eden Başkan Asya, “Bunu minimize etmek için tüm ekiplerimizle sahada olduk. Mevcut şebekelerin belirli bir haritası olmadığı için bazı bölgelerde su şebekelerini kıra kıra çalışma yapmak zorunda kalıyoruz. Aynı şekilde olası bir su patlağında lokal bazlı vanaların olmayışı şehrin büyük bir kısmında su kesintisi yaşanmasına sebep oluyor. Dolayısıyla şehrimiz için büyük bir önem arz eden bu değişimin elzem olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Yeni döşemesi yapılan şebekeler gelecek yıllarda bu tür sorunların yaşanmaması içindir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra yer altı döşemelerimizin belirli bir haritası elimizde olacak. Yaşanacak sorunlara daha etkili ve hızlı müdahaleler yapılabilecek. Dolayısıyla zorlu bir süreçten geçtiğimizin farkındayız. Bugüne kadar desteğini hep yanımızda gördüğümüz vatandaşlarımızın biraz daha sabrına ihtiyacımız var. İnşallah el birliği ile bu sıkıntıların üstesinden gelerek yine birlikte feraha ulaşacağız” ifadelerini kullandı.