Muş-Bursa kardeşliği pekişiyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘kardeş şehir' kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş'a geldi.

Kardeş şehir olma yolunda geçtiğimiz yıllarda imzalanan protokol ile güçlenen Muş-Bursa kardeşliği, gün geçtikçe daha da pekişiyor. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın ‘Kardeş Şehir Buluşmaları' ile Bursa'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Bursa heyetinden de iade-i ziyaret yapıldı. Bir dizi programa katılmak üzere Elazığ'da bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karayolu ile Muş'a geldi. Başkan Feyat Asya, meclis üyeleri ve birim amirleri ile birlikte Muş-Bingöl karayolu üzerinde Başkan Aktaş ve beraberindeki heyeti karşıladı. Sıcak bir karşılamanın ardından Başkan Asya, misafirlerine Tarihi Murat Köprüsünü gezdirdi. Daha sonra şehir merkezindeki temaslarına başlayan heyet, ilk ziyareti AK Parti İl Başkanlığına geçti.

İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve yönetimi tarafından karşılanan Başkan Aktaş ve Başkan Asya, burada partililerle bir araya gelerek hasbihal ettiler. Daha sonra Muş Belediyesine geçen Başkan Alinur Aktaş ve beraberindeki heyet, belediye meclis üyeleri ve birim amirleri tarafından karşılandı. Misafirlerini makamında ağırlayan Başkan Feyat Asya, görev süresi içerisinde hayata geçirilen ve yapımı planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Asya'nın memleketin derdi ile dertlendiğine her platformda şahit olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, kısa sürede güzel çalışmalara imza attığını belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlar dahilinde Muş Belediyesine katkı sunacağını kaydeden Başkan Aktaş, ‘İki Şehir Tek Yürek' sloganıyla Bursa-Muş kardeşliğini pekiştireceklerini söyledi.

Karşılıklı hediye takdimi ile sona eren belediye ziyaretinin ardından heyet, 2023 Hatıra Ormanı projesi ile Gençlik Merkezi projesinin hayata geçirilmesi planlanan alanlarda incelemelerde bulundular.

Daha sonra heyet Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'ün elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden oğlunun taziyesine katılmak üzere Salih-Muhlise Çağlayan Camii'ne geçti. Yentür ailesine taziye ziyaretinde bulunan Başkan Aktaş ve Başkan Asya, Yukarı Çarşı bölgesindeki Müştak Baba Türbesi, Yıldızlı Han ve Ulu Cami gibi tarihi yapıları ziyaret ettiler. AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı da ziyaretlerde başkanlara eşlik etti.

Buradan Göletli Park'a geçen heyet, Muş'a yeni bir nefes veren parkta incelemelerde bulunduktan sonra Sungu Belediye Başkanlığını ziyaret ettiler. Heyet, yoğun geçen günün yorgunluğunu Seyir Tepe'de Muş'u seyrederek attı.