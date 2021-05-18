Muş çiftçisinin kuraklık korkusu

Muş Ovası'nda da havaların birden ısınması ve ilkbahar yağışlarının yeteri düzeyde gerçekleşmemesi çiftçiyi kaygılandırıyor.

Muş'ta yaklaşık 3 milyon 570 bin dekar ekilebilir tarım arazisi olduğunu dile getiren Muş Ziraat Odası Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, yeterli düzeyde yağış olmaması durumunda ekilen ürünlerden verim alınamayacağı uyarısında bulundu. Muş'taki kuraklık riskine dikkat çeken Başkan Kılıç, “Muş Ovası'nda ilk kez nisan ayında çiftçi sulama yöntemi ile ürün sulamaya başladı. Geçen yıl bu mevsimde Malazgirt ilçemizde aşırı yağış ve doludan dolayı birçok bölgemizde şeker pancarı, buğday ve arpa ekimi yapılamaz iken, birçok ekili arazimizde de ürün kaybı yaşamıştık. Bu yıl ise yaşanan kuraklıktan dolayı ekili arpa, buğday ve hububat ürünlerinde yüzde 80 verim kaybı yaşayabiliriz” dedi.