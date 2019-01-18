Muş Devlet Hastanesinde "Şah Damarı" ameliyatı

Muş Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği tarafından gerçekleştirilen "Şah Damarı" ameliyatı ile 66 yaşındaki hasta yeniden sağlığına kavuştu.

Muş Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, daha önce iki kere geçici felç geçirmiş, kalp bypass ameliyatı yapılmış olan 66 yaşındaki hastanın il dışından Muş Devlet Hastanesine sevk edildiği kaydedildi. Hastanın sol şah damarında darlık olduğu belirtilen açıklamada, "Bu durum hastanın beyninin beslenmesini etkilemekteydi. Kalıcı beyin felci ve ölüm riski mevcut olan hastanın yapılan tetkikleri sonucunda şah damarındaki darlık için ameliyat kararı verilmiştir. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı hekimlerimizce ameliyatı gerçekleştirilerek, şah damarında darlık yapan plak başarılı bir operasyonla temizlenmiştir. Başarılı şekilde ameliyatı yapılan hasta, 4. gününde sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir. Şah damarındaki ciddi darlıklara müdahale edilmemesi halinde daha büyük, kalıcı bir felç geçirmesine sebep olabilir ve hastayı yatağa bağımlı hale getirebilir bir durumdur. Hastalarda baş dönmesi, ellerde uyuşukluk, kuvvet kaybı, denge kaybı, geçici ve kalıcı felç gibi durumlara sebep olan hastalığa çok gecikmeden müdahale edilmesi gerekmektedir. Hastanın ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Uzmanı Op. Dr. Fatih Avni Bayraktar ve Op. Dr. Emre Selçuk'u tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi.