Muş DKMP ve jandarma, kaçak avcılara göz açtırmıyor

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Varto İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, av koruma ve denetimleri aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde yapılan av koruma ve denetimleri sırasında yakalanan 4 kaçak avcıya idari ve tazminat cezası olmak üzere toplamda 14 bin 886 lira para cezası kesildi. Varto İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteği ile 2 takozsuz tüfeğe el konuldu. Ekipler, desteklerinden Varto İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.