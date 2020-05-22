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Muş DKMP'den ‘Ulusal Toy Eylem Planı' çalışması

Doğa Korumu ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü, ‘Ulusal Toy Eylem Planı’ çerçevesinde başlattıkları birinci dönem gözlem ve envanter çalışmalarını tamamladı.

Doğa Korumu ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü, ‘Ulusal Toy Eylem Planı' çerçevesinde başlattıkları birinci dönem gözlem ve envanter çalışmalarını tamamladı.


Doğa Korumu ve Milli Parklar (DKMP) Muş Şube Müdürlüğünde görevli yüksek mühendis Ferzende Saygın koordinasyonunda ‘Ulusal Toy Eylem Planı' çerçevesinde envanter ve gözlem çalışmaları 15 Nisan'da başladı. Yüksek mühendis Ferzende Saygın koordinasyonunda türün önceden bulunduğu habitatlar da ve diğer uygun olabilecek habitatlarda çalışmalar sürdürülmektedir. 1. dönem gözlem ve envanter çalışmaları 15 Mayıs 2020 tarihinde tamamlandı.

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