Muş ekonomisine çilek dopingi

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle "Genç Çiftçi" projesi kapsamında bu yıl ekimi yapılan 230 dönüm alandan 700 ton çilek elde edilmesi bekleniyor.

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen “Genç Çiftçi” projesi kapsamında 230 çiftçinin 230 dönüm alanda ekimini gerçekleştirdiği çilek bahçelerinde yılın ilk hasadı alınmaya başlandı. Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, çilek üretiminin kentte hızla yayıldığını ve bu yıl çilek hasadının başladığını belirterek, “Çiftçi tarafından yaklaşık 700 ton çilek elde edilecek. Bu da Muş ekonomisine yaklaşık 6 milyon katkı sağlayacaktır” dedi

Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteklediği projelerle 230 dönümlük alanda 230 çiftçinin çilek bahçesi kurduğunu aktaran Yıldırım, "Proje kapsamında bir çiftçi ancak bir dönüm alanda çilek bahçesi oluşturmaktadır. Ancak birçok çiftçimizin tarlası geniş olduğu için bahçesini genişleterek 5 dönüme kadar ekim yapmıştır. Bu nedenle çiftçinin daha fazla ürün elde ettiğini biliyoruz. Şu anda marketlerde çileğin kilosu 8-9 liradan satışı sunulmuştur. Bu açıdan çilek bahçeleri hem kentin ekonomisine hem de aile ekonomisine katkı sağlamak için çok faydalı bir üründür. Çilek, iklimsel olarak çok uygun bir ürün ve çiftçilerimiz de çilek hasadından çok memnun. Çünkü dönüm başına 4 ile 5 ton arasında verim almaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Muş'un Hasköy ilçesinde çilek eken Murat Samuk da Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Genç Çiftçi' projesi kapsamında yaklaşık 40 çiftçinin çilek ekimini gerçekleştirdiğini söyledi. Çileklerin tamamen organik olduğunu ve herhangi bir ilaç kullanmadıklarını ifade eden Samuk, "Burada elde edilen çileklerin tadı çok lezzetli. Aroması ve görüntüsü de çok güzel. Çileklerimiz çok lezzetli. Tamamen organiktir. Şu anda marketlerde kilosu 10 liradan satılırken biz burada 5 liradan satıyoruz. Yılda bir dönüm alanda yaklaşık bir ton ürün elde ediyoruz. Üç aylık bir sezon olduğu için 4 bin lira gelir elde ediyoruz” diye konuştu.

Çilek üreticisi Yavuz Gürbüz de 6 yıl önce deneme amaçlı 500 metrekare alan üzerinde çilek ekmeye başladığını söyledi. Çilek veriminin yüksek olduğunu belirten Gürbüz, “Bir dönümden 2-2,5 ton çilek elde ediyoruz. Yılda 4-5 hasat yapıyoruz. Verimi çok güzel. Bu yıl çileğin kilosunu 7,5 TL'den satıyoruz. 3 gündür çilek hasadına başladık. Bu sene Hasköy'de çilekte patlama oldu” diye konuştu.