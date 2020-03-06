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Muş Emniyet Müdürlüğünden KADES bilgilendirme çalışması

Muş Emniyet Müdürlüğü, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması ve madde bağımlılığı ile mücadele hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.


Muş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Müştak Baba KYK Kız Öğrenci Yurdu ziyaret edilerek, “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında öğrencilere KADES uygulaması ve madde bağımlılığı ile mücadele konularında bilgilendirmeler yapıldı. Burada öğrencilere yardımcı olan polisler, KADES uygulamasını cep telefonlarına indirmelerini sağladı.

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