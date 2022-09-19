Muş Futbol Akademisi'nin startı verildi

Lig'de mücadele eden 1984 Muşspor tarafından kentte sporun tabana yayılması adına “Mutlu, umutlu şehrin çocukları” sloganıyla başlatılan futbol akademisinin açılışı gerçekleştirildi.

Muşspor Futbol Akademisi'nin tohumlarını atan Kulüp Başkanı Nevzat Kaya, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz'le, 5-12 yaş futbol okulları açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Futbol akademisine kayıt yaptıran çocuklarla bir araya gelen Vali Gündüzöz ve Muşspor Başkanı Kaya, geleceğin futbolcu adaylarının heyecanına ortak oldu.

“Şehrimize enerji geldi”

Törende konuşan Vali Gündüzöz, Muş Futbol Akademisi projesini çok faydalı gördüğünü belirterek, kentteki çocukları, gençleri heyecanlandıran bir proje olduğunu söyledi. Muşspor'un 3. Lig'e çıkması ile Muş'a enerji geldiğini ve sokakta, evde, her yerde futbolun konuşulduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, “Devlet olarak çocuk ve gençlerimizin her türlü zararlı alışkanlık ve ortamdan korunması görevimizdir. Muşspor ve onun kıymetli başkanı Nevzat Kaya bey, ekibiyle beraber çok önemli bir işe giriştiler. Yapılan iş, sadece bir futbol kulübünün başarısı olmayacak, futbol akademisi ile tabana yayılan bir sosyal proje olarak çok daha önem kazanacaktır. Bu vesileyle tüm çocuklarımızı bu projeye bekliyor; başta Nevzat bey olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Tüketen değil, üreten kulüp olacağız”

Muşspor Başkanı Nevzat Kaya ise bu şehrin çocuklarına güvendiğini belirterek, “tüketen değil üreten bir kulüp yapısı ile kısa vadede şehrimizi, orta vadede Doğu Anadolu Bölgemizi, uzun vadede ise ülkemizi kapsayan scouting organizasyonumuz ile akademi merkezli bir kulüp olacağız” ifadelerini kullandı.

“Muşspor rol model olacak”

Muş'un futbol kenti yapmak istediğini sözlerine ekleyen Kaya, “Futbol Direktörü Serdar Sabuncu ve ekibi ile 5 yıllık bir projenin anlaşmasını gerçekleştirdik. Muşspor Futbol Takımımızdaki futbolcularımızın, akademimizdeki ve Muş'ta yaşayan tüm çocuklara rol model olacak kişilik ve karakterde olmak gibi bir misyonu var. Yalnızca çocukların değil, antrenör ve eğitimcilerimizin de gelişimlerine katkı sağlayacak bir organizasyon ile yola çıktık. İnsan kaynaklarına yapacağımız bu yatırımın sonuçlarını hep birlikte alacağımızdan eminim. Bu uzun ve meşakkatli yolda bütün Muş halkının desteklerine sabrına ve dualarına ihtiyacımız var. 200 resmi kaydın yapıldığı akademimize kayıtlar 1 Ekim'e kadar devam edecektir” diye konuştu.