Muş İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu'na sevgi seli

Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ile 68 Aksaray Belediye Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı arasında yapılan müsabakada Muş İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu'na vatandaşlar ve taraftar grupları tarafından sevgi seli gösterildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 1. Lig'inde mücadele eden Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü evinde 68 Aksaray Belediye Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile karşı karşıya geldi. İlk periyodu 14-14 tamamlanan müsabakanın son periyodu 73-53 Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü'nün üstünlüğüyle tamamlandı. Maç sırasında tribünlerde dövizler açarak engelli sporculara her anlarında destek olan İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu'na sevgi gösterisi yapıldı. Tezahürat yaparak Kaloğlu'na sevgilerini gösteren taraftar grupları ve vatandaşlar, ellerindeki dövizlere; ‘Engin Kaloğlu diye yazılır, Adam diye okunur', ‘Diyarbakır'da Gaffar Okkan, Muş'umuzda Engin Kaloğlu', ‘Engin Kaloğlu ile engelsiziz' yazıları yazarak sevgilerini dile getirdiler.

Maç sonu gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Bedri Korkmaz, vatandaşları ve aileleri yanlarında görmekten son derece mutlu olduklarını söyledi.

“İnşallah bir Gaffar Okkan daha geliyor”

Kendilerine verilen destekten dolayı çok mutlu olduklarını anlatan Korkmaz, “Belki Türkiye'de ilk defa böyle bir aile ortamı vardı. İnşallah bir Gaffar Okkan daha geliyor. Şimdiye kadar hiçbir maça rahat gitmedik. İlk defa İl Emniyet Müdürümüz Engin Kaloğlu sayesinde bütün maçlara sorunsuz gidip geliyoruz. Bütün engellilerin sorun ve problemleriyle ilgileniyor. Muş merkezde 11 bin engelli bulunuyor. İlçelerle beraber 17 bin engellimiz var. Neden bunları topluma kazandırmayalım? İnşallah hep beraber bunları topluma kazandırmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Gençlerimiz sağ olsun bize sahip çıkıyor. İlimizin bütün yetkililerine, bizi maçta yalnız bırakmayan bütün ailelere tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

“Destek varsa engel yoktur”

Destek sayesinden engellerin ortadan kalktığını vurgulayan Korkmaz, “Bize destek olunursa Süper Lig neden Muş'a gelmesin? Biz buna inanıyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Bizi yalnız bırakmasalar biz bunu yapacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.