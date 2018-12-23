Muş Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi açılıyor

MUŞ (İHA) – Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yapımını hayırsever iş insanı Gıyasettin Bingöl'ün üstlendiği Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, 29 Aralık Cumartesi günü açılacağını söyledi.

Hayırsever iş adamı Gıyasettin Bingöl tarafından yaptırılan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi açılışa hazırlanıyor. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, başkan yardımcıları ve birim amirleri ile birlikte çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarının tamamlandığı merkezde incelemelerde bulundu. Kadınların eğitim ve kültür alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak olan tesisin 29 Aralık Cumartesi günü açılışının yapılacağını ifade eden Belediye Başkanı Feyat Asya, önemli bir tesisi daha Muş'a ve Muş halkına kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Başkan Asya, "Kadın hemşehrilerimin dinini, dünyasını güzel bir şekilde öğrenebileceği veya gelişimlerine katkı sağlayacak bir ortamı oluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Yer temini yaptığımız, projesini hazırladığımız merkezin yapımını üstlenen eğitimci, iş adamı Gıyasettin Bingöl hemşehrimize şükranlarımı sunuyorum. Hayırsever iş adamı hemşehrimiz, annesinin adını verdiği merkezden faydalanacak vatandaşlarımızın hep hayır duası ile yad edileceğine inanıyorum” dedi.

Kadınlara yönelik güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Asya, "Projeyi Hürriyet Karakolunun yanında bulunan 2 bin 150 metrekarelik alana uyguladık. Bu projemizle kadınlara yönelik aerobik, fitness salonu, derslikler, konferans ve toplantı salonu gibi ihtiyaç duyulan çağdaş bir cazibe merkezi kazandırmayı amaçladık. Tesisimiz 601 metrekare taban alanı olmak üzere 2 kattan oluşmaktadır. Zemin katta 6 adet derslik, 1 adet aerobik ve fitness salonu, 1 adet çocuk oyun odası, mescit, teknik ve hizmet birimleri yer alıyor. 1. katta ise konferans ve toplantı salonu, 5 adet derslik, revir, idari birimler ve kafeterya bulunuyor. Bahçe içerisinde açık otopark, kamelya, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlar oluşturarak bayanların güzel vakit geçirebileceği bir kompleks kuruldu. Kaba inşaatın tamamlandığı tesisin çevre düzenlemesi yapılıyor. Tesisin tefrişatları kuruldu. Söz konusu çalışmaların tamamlanması ile açılışımızı yapacağız. Tüm vatandaşlarımızı 29 Aralık Cumartesi günü merkezimizin açılışına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.