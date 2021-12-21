İhlas Haber Ajansı

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Muş-Kulp-Diyarbakır karayolu trafiğe kapandı

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle Muş-Kulp-Diyarbakır karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle Muş-Kulp-Diyarbakır karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.


Kar yağışı, tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgede görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yolda, karla mücadele çalışması başlattı. Bölgede zorlu çalışma yürüten ekipler, yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı, tipi ve fırtınanın dinmesiyle yolun yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.

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