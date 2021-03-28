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Muş-Kulp karayolu ulaşıma açıldı

Muş’ta etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan Muş-Kulp karayolu, ekiplerin hummalı çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan Muş-Kulp karayolu, ekiplerin hummalı çalışmasıyla ulaşıma açıldı.


Muş'ta 3 gün süren olumsuz hava koşulları nedeniyle Muş-Kulp karayolu ulaşıma kapandı. Bölgede çalışma başlatan Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, tipi ve fırtınanın etkili olduğu alanlarda ilerlemekte güçlük yaşadı. Büyük çaba sarf eden ekipler, karayolunu yeniden ulaşıma açtı.

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