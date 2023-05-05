Muş lalesini korumak için yıllardır tarlasını ekmiyor

'Muş 1071' ismiyle tescillenen ve koruma altına alınan Muş lalesinin çoğalması için yaklaşık 10 yıldır tarlasını ekip biçmeyen Sinan Yıldırım isimli vatandaş, ovayı kırmızıya bürüyen laleleri koruduğunu söyledi. Muş lalesini koruyabilmek için yıllardır tarlasını ekmeyen çiftçi Sinan Yıldırım, lalelere zarar verilmemesi konusunda uyarılarda bulunarak, “Geçmiş yıllarda tarlamızı ekip biçiyorduk. Tarlamızda laleler çıkmaya başlayınca tarlamızı ekip biçmedik. Bu doğal laleler çıksın diye yıllardır tarlamızı sürmüyoruz. İnsanlar buraya gelip fotoğraf çekip eğleniyor. İnsanlar bu güzellikten mahrum kalmasın diye tarlamı sürmüyorum. Laleler tarlamızda yetiştiği için biz bu laleleri koruyoruz. Kimse zarar vermesin kimse ezmesin bu güzellikleri. Biz Muş lalesini koruyoruz” dedi.

Koruma altında bulunan endemik bir bitki türü olan Muş lalesinin tahrip edilmesi ve soğanından koparılması ile ticarete konu edilmesi durumunda 244 bin 315 TL idari para cezası uygulanacak.