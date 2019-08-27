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Muş Malazgirt Zaferi'nin 948'ncı yıl dönümü etkinlikleri Mustafa Sandal konseri ile sona erdi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan Muş Malazgirt Zaferi’nin 948’ncı yıl dönümü etkinliklerinde sahne alan Mustafa Sandal, sevilen şarkılarını Malazgirtliler için söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan Muş Malazgirt Zaferi'nin 948'ncı yıl dönümü etkinliklerinde sahne alan Mustafa Sandal, sevilen şarkılarını Malazgirtliler için söyledi.


Tarihi Milli Park alanında binlerce kişinin izlediği konserde Mustafa Sandal, hayranlarına müzik dolu bir akşam yaşattı. Konserde kısa bir konuşma yapan ünlü sanatçı Mustafa Sandal, “Tarihi Malazgirt ilçesinde bulunmaktan son derece onurlu ve gururluyum. İki gün önce Çeşme'de çok güzel bir konser verdim. Buraya gelirden acaba bu enerjiyi burada yakalarmıyım diye düşündüm. Fakat burada yaşadığım bu sahne unutulacak gibi değil. Çok güzel bir atmosfer, ben buradan bir selfie çekmeden gitmeyeceğim. Buraya beni dinelemeye gelen herkese son sevgilerimi sunuyorum. Ayrıca bizleri evlerinde ağırlayan İlçe Kaymakamımız Sayın Emre Yalçın ve Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Altın'a gösterdikleri misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.


Konser arasında çok etkilendiği Malazgirt seyircisiyle selfie çeken Sandal, çektiği resmi kendi intasgram sayfasında paylaşacağını belirtti.


İlçe Kaymakamı Emre Yalçın ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, Mustafa Sandal'a Malazgirt anısına plaket takdim ettiler.

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