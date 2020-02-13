Muş merkezli 5 ilde terör operasyonu: 39 gözaltı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt adına suç işlemek ve terör örgütüne yardım yataklık etmek suçlarından haklarında yakalama ve arama kararı çıkarılan 52 şahıstan 4 köy muhtarı, 4 aza, 1 GGK'ya yönelik Muş merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon icra edildiği ve Muş'ta 32, İstanbul'da 3, Bursa'da 2, Balıkesir'de 1, Bitlis'te 1 şahıs olmak üzere toplam 39 şahsın yakalandığı kaydedildi. 13 şahıs için yakalama çalışmalarına devam edildiği ifade edilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda; 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 22 adet 7,62 mm çapında fişek, 2 adet tabanca, 2 adet yivsiz av tüfeği, çok sayıda PKK/KCK terör örgütünü temsil eden kolye, resim, flama vs. ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır.”

PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 46 şahsa adli işlem yapıldı

Ayrıca, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen toplam 46 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı ifade edildi.