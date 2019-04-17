‘Muş Olimpiyatları' tanıtım toplantısı

Dr. İlker Gündüzöz, 21-25 Nisan tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak olan ‘Muş Olimpiyatları' tanıtım toplantısına katıldı.

Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan tanıtım toplantısında, ‘Haydi Muş Spora' sloganıyla yapılacak olan ‘Muş Olimpiyatları'nın faaliyetleri anlatıldı. 21 farklı branşta spor etkinliklerinin yapılacağını belirten Dr. İlker Gündüzöz, Muş'ta spora dikkat çekmek için yapılacak etkinliklere ‘Muş Olimpiyatları' adını verdiklerini söyledi. 21-25 Nisan tarihlerinde yapılacak faaliyetlerde, olimpiyat ruhuna en yakın sportif etkinliklerin bir arada olacağını belirten Vali Gündüzöz, “Bugün burada ‘Haydi Muş Spora' sloganıyla, Muş Olimpiyatları adı altında düzenleyeceğimiz ve yaklaşık bir hafta sürecek 21-25 Nisan tarihleri arasında valiliğimizle yürütülecek sportif etkinlikleri tanıtmak ve nelerin yapılacağını ortaya koymak, sporun önemini bir farkındalık toplantısı ile duyurmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Nüfusumuzun önemli bir bölümü gençtir. Bizim aslında bir zenginliğimizdir. Tabi bu zenginlik kadar bize yüklenen, devlete yüklenen bir sorumluluktur genç nüfus. Spor sadece çocuk ve gençlerin yapması gereken değil. Hayat boyu nüfusun her alanında spor yapılmasında fayda var. Aslında bugün dünyada ve gelişmiş ülkelerde yaşanan pek çok sağlık sorunu; hareketsizlikten ve sportif aktivite eksikliğinden kaynaklanan durumdur. Bugün kişi başına milli geliri çok yükseklerde olan ülkeler pek çok başka sorunlarla karşı karşıyadır. Nüfusunun belki her üç kişiden birisi obez olan, obezite hastalığına yakalanmış bir topluma sahip gelişmiş ülkeler var. Kişi başına milli geliri elli bin dolar, yüz bin dolar olması kendi başına bir şey ifade etmiyor. Sağlıksız bir toplum ve yine aile hayatı, ahlak, sosyal yaşamın bozulmasının olduğu toplumlarda kişi başına düşen mili geliri ne olursa olsun hiç anlamı yok. Dolayısıyla aslında spor sosyal hayatı da disipline eden, zamanı düzgün kullanmayı, büyüklerine saygı duymayı ön gören bir disiplindir. Sporcu insan, düzenli insandır. İleride inşallah Muş'tan çok daha fazla sporcu yetişmiş olur ve Muş sporcularıyla anılır. Profesyonel sporcuların yanında da sporu bir hayat felsefesi haline getiren amatör ruhla yaşamasını, en azından yürüyüş yapan bir Muşlu profili ileride inşallah çıkar ve bu obezite, aşırı kilo sorunu da memleketimizden çıkar” dedi.

Vali Gündüzöz, konuşmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile birlikte sporculara spor malzemesi dağıtımını gerçekleştirdi.