Muş Olimpiyatlarına görkemli start verildi

Muş Valiliğince sporun tabana yayılması, spor alt yapısının güçlendirilmesi ve Muş'un spor kenti olması adına hayata geçirilen “Haydi Muş Spora” temalı Muş Olimpiyatları görkemli bir şekilde start aldı.

Muş Valiliği Koordinesinde ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "Haydi Muş Spora" olimpiyatları başladı. Muş Valiliği önünde başlatılan etkinlik kapsamında protokol üyeleri, öğrenci, sporcu ve vatandaşlar tarafından İstasyon Caddesi üzerinden Şehir Stadyumuna kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Stadyumda devam eden etkinlikte mehteran takımı eşliğinde seremoni geçişi, olimpiyat meşalesinin yakılması, halk oyunları gösterisi, futbol, güreş, eskrim, tekvando, karate gösterisi yapıldı. Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği üyeleri tarafından düzenlenen atlı okçuların gösterisi ise büyük beğeni topladı. Programda konuşan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Muş'un güzelliklerle anılmasını istediklerini söyledi. En büyük değerlerin çocuklar ve gençler olduğunu kaydeden Vali Gündüzöz, “Alparslan'ın memleketi, laleler diyar ve kadim bir şehrin bunu hak ettiğine inanıyoruz. Bizim en büyük değerimiz sevgili yavrularımız, sevgili gençlerimiz. İnsana olan yatırım, beşeri sermaye bu milletin en büyük gücü. Eğer onları iyi yetiştirirsek, sağlıklı bir toplum oluştururuz ve geleceğe daha güvenle bakarız. Hem zihnen hem ruhen hem de bedenen sağlıklı, dinamik ve zinde bir gençlik yetiştirmek devlet olarak en büyük görevimiz. Bu nedenle Muş Olimpiyatları adı altında daha sistematik sportif etkinlikleri hayata geçirmeyi uygun bulduk. 5 gün boyunca sportif etkinliklerimiz devam edecek. Olimpiyatlarda 20 branşta 20'nin üzerinde etkinlik yer alacaktır" dedi.

Programa, İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kurum amirleri, öğrenci, sporcu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin son bölümünde ise muhtarların futbol müsabakasına yer verildi.