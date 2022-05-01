Muş Ovası lalelerle kırmızıya boyandı

Muş Ovası'nda doğal olarak yetişen ve endemik bitki türleri arasında yer alan Muş Lalesi'nin karlı dağlarla birleşen kartpostallık görüntüleri hayran bırakıyor.

Muş'ta karların erimesi ve havaların ışımasıyla açmaya başlayan laleler, ovayı kırmızıya bürüdü. 15 ile 20 gün arasında ömrü bulunan laleler, fotoğraflanmak için ziyaretçi akınına uğruyor. Bitlis-Muş kara yolunu adeta kırmızıya bürüyen laleler, karlı dağlara karşı doyumsuz seyir zevki sunuyor.

“Doğamızda çıkan bu güzel laleleri koparmayalım”

Karların erimesinin ardından Muş Ovası'nın çok güzel bir kırmızı görünüme sahip olduğunu anlatan vatandaşlardan Fatma Özbey, “bu anı değerlendirmek için bugün çocuklarımla beraber eğlenmeye geldik. Çok güzel fotoğraflar çektik. İnsanlardan rica ediyorum doğamızda çıkan bu güzel laleleri koparmasınlar. 2-3 haftalık bir yaşam süreleri var. Onu lütfen güzel değerlendirelim. Bu doğa bir daha ele geçmez. Kaybetmeyelim” dedi.

“Lalelerin arasında güzel görüntü ve fotoğraflar çektik”

Muş'a ilk defa geldiğini ve ovada lale yetiştiğini öğrenen vatandaşlardan Suzan Yaldız da, “çocuklarımı da alıp bu lalelerin arasında güzel görüntü ve fotoğraflar çekmek istedik. Ailemizle toplandık geldik. Güzel fotoğraflar çekip gezdik. Doğanın tadını çıkardık” ifadelerini kullandı.

“Kuş cıvıltılarıyla birleşen laleler güzel görüntüler oluşturuyor”

Annesiyle birlikte laleleri fotoğraflamak için geldiğini belirten Ada Arya Özbey ise “Muş Ovası'nda laleler açtı. Ailecek geldik fotoğraf çektik. Çok eğlendik. Kuş cıvıltılarıyla birleşen laleler güzel görüntüler oluşturdu. Ova adeta kırmızıya dönüşmüş durumda” diye konuştu.

Muş Lalesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında “Muş 1071” ismiyle tescillendi.