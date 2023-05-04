Muş Ovası Pompa Sulama 1'inci kısım işi ihale edildi

Muş'un tarım ve hayvancılığının kalkınması ve gelişmesinde hayati bir öneme sahip olan 'Muş Ovası Pompa Sulama Projesi' çerçevesinde 3 milyar liralık yatırım ile yaklaşık 170 bin dönümlük bir alanda sulamaya geçilecek.

3 milyar liraya ihale edilen Muş Ovası Pompa Sulama 1'inci kısım işi ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Ovası'nı kalkındırmak için sulama işinin önemli olduğunu belirterek, “Biz Muş Ovası olarak Türkiye'yi değil, Avrupa'yı beslemeye adayız. Bu proje o kadar önemlidir. Bu rakamlar küçük rakamlar değil devasa rakamlardır. Bu memleketin en önemli geçim kaynağı tarımdır. Sulama bu konuda son derece önemliydi. Muş Ovasını Muş Ovası yapacak hadise sulama işiydi. Bu sulama işi de ihale edildi. Bayramdan sonra da yüklenici firma şantiyesini kuracak. Muş Ovası arzu ettiğimiz verimli randımanlı ve çiftçilerimizle daha müreffeh bir noktaya ulaşacaktır. Bu sulamanın en önemli hususu çiftçiye ücretsiz olarak ulaşabilmesidir. Çünkü Alparslan-2 Barajının yapılışı sırasında oluşturulan müktesebat göre buradaki elektrik giderleri devlete ücretsiz olarak yansıtılıyor. Yani ücret alınmıyor. Dolayısıyla çiftçilerimiz de bu konuda çok rahat bir şekilde sulamalarını pompasız bir şekilde yapacaklar. Bu son derece önemliydi” dedi.

"Bu iradenin en başında olan Cumhurbaşkanımızı Muşlular asla unutmayacak"

Vali Gündüzöz, Muş'un en önemli geçim derdinin birinci çaresinin sulama olduğunu söyleyerek, “Aslında 4 kısımlık bir projedir. 2'nci kısmı da 200 bin dönümdür. Şu anda 170 bin dönümün üzerine 200 bin dönüm gelince 370 bin dönümlük son derece büyük bir alan sulanmış olacaktır. Dolayısıyla Muş'un çehresi değişecek. Tabii bu işin yapılmasında emeği geçenler var. Sahada Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüz ve onların ekipleri var ama yukarıda bu iradeyi ortaya koyanlar var. Bu iradenin en başında olan Cumhurbaşkanımızı Muşlular asla unutmayacak. Kalplerinde her zaman olduğu gibi güzide bir köşeye koydular ve koymaya devam edecekler Çünkü Muş'un en önemli geçim derdinin birinci çaresi sulamaydı. Bu iş Allah'a çok şükür ki bizim zamanı idaremizde ve şahitliğimizde gerçekleşiyor. Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi, de huzurlarınızda şükranlarımızı arz ediyoruz. Yine emeği geçen Devlet Su İşleri Genel Müdürümüze Muş adına valisi olarak şükranlarımızı arz ediyoruz. İnşallah Muş arzu ettiği yere bu proje ile gelecektir” ifadelerini kullandı.

"Muş'un 100 yıllık içme suyu probleminin bitti"

Muş'un 100 yıllık içme suyu probleminin bittiğini ifade eden Gündüzöz konuşmasında şunları aktardı:

“Şu anda belki fark etmiyoruz ama 3 yıl sonra bunun nimetlerini yoğun bir şekilde gördüğümüzde Muş'un milli hasılasının katlanarak devam ettiğini göreceğiz. Yine 1 milyar liranın üzerinde içme suyu işimiz bitme aşamasına geldi. Çok yakın bir zamanda Muş'un 100 yıllık içme suyu problemi de bitmiş olacak. Dolayısıyla musluklarımızdan bol miktarda su akmış olacak. Yine hükümetimizin almış olduğu kararlarla Devlet Su İşleri sulama işlerini birliklere devretti. Burada da alınmış olan ücretlerde hükümetimiz yüzde 50 indirime gitti. Bu da son derece önemlidir. Girdi maliyetlerimizi azaltan bir husustur. Bu açıdan da Muş önemsenmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle bu işte emeği geçenlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Muşlu çiftçilerimize ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.”

Muş Ovası'nın Avrupa'yı tek başına doyurabileceğini vurgulayan Vali Gündüzöz, Hollanda'nın yaptığının daha avantajlı noktada olduklarını belirterek, "Burada hayvancılık noktasında eski bir söz vardır. ‘Et meselesi değil ot meselesi' girdi maliyetlerini düşürmezseniz hayvancılığı geliştirmezsiniz. Bu sulama girdi maliyetlerini düşüren bir husustur. Dolayısıyla artık 1 milyon 300 bin küçükbaş 350 bin büyükbaş hayvan bahsediyoruz. Belki bunun 10 mislini göreceğiz. Biz Avrupa'yı tek başına doyurabilecek bir ovayız. Küçücük Hollanda'nın yaptığının daha avantajlı noktasındayız. Biz Muş Ovası olarak Türkiye'yi değil, Avrupa'yı beslemeye adayız. Bu proje o kadar önemlidir” ifadelerini kullandı.