Muş Ovası'nda gelinciklerin görsel şöleni

Bahar mevsimi ile beraber Muş Ovası'nda açan gelincikşer güzel görüntüler oluşturdu.

Muş'ta etkili olan yağışların ardından ovada kendiliğinden yetişen gelincik çiçekleri görsel şölen sunuyor. Merkeze bağlı Yeşilova beldesinde bulunan tarlalar kırmızı gelinciklerle süslendi. Gelincik çiçeği Muş Ovası'nda renkli görüntüler oluştururken, bazı vatandaşlar ise tarlalara gelerek fotoğraf çektiriyor.

Tarlada arkadaşları ile birlikte fotoğraf çektiren Fırat Taşbulak, “Bu tarlamız, bu yıl nadasa bıraktığımız bir tarladır. Nadasa bırakılan bu tarlada yağışların uzun süreli devam etmesi sonucu bu çiçekler kendiliğinden yetişti. Yağışların yoğun olmasından dolayı ömürleri uzun oldu. Fotoğrafçıların burayı keşfetmesi ile Muş yöresinde tarlamız bilindi. Vatandaşlar gelip burada fotoğraf çekiyor. Çay, kahve içerek piknik yapıyor” dedi.