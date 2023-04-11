Muş Ovası'ndaki buğday tarlaları gübreleniyor

Muş Ovası'nda güz döneminde ekilen tarlalar nisan ayının yağışlı geçmesi ile yeşerdi. Kuraklık nedeniyle büyük korku yaşayan çiftçi, kışın yağan kar ve ilkbahar mevsiminde etkili olan yağmurlardan dolayı yüzü güldü. Karabey köyünde yaşayan vatandaşlar, güz döneminde ektikleri tarlaları Ramazan ayında imece usulü ile gübreliyor.

Dededen kalma tarlasında buğday ekimini yapan 30 yaşındaki Mesut Taşçı, “Güz döneminde ektiğimiz buğdaylar, kar ve ardından beklediğimiz yağmurun yağması ile yeşerdi. Bugün yağışın olmamasını fırsat bilip eş dost yardımı ile tarlamızı imece usulü ile gübreledik. Bundan sonra yağacak yağmurlar tarlamızı daha da verimli yapacak. Harman zamanı geldiğinde hasadımızı yapacağız. Gençlerimize tavsiyemiz dede ve baba mesleğini devam ettirsinler. Üretimi boş bırakmayalım, üretime devam edelim. Bu sene kuraklık bekleniyordu. Meteoroloji tahminleri ve insanlarımızın öngörüsü bu yöndeydi. Ancak nisan ayının gelişi ile havalar yağışlı geçti. Bu yağışlar tarlalarımıza faydalı oldu. Mayıs ayında da yağış bekliyoruz. Tarlalarımız istediğimiz seviyede yeşerdi. Bereketli bir hasat dönemi bekliyoruz” dedi.