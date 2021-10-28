Muş polisi huzur ve güven için gece gündüz sokaklarda

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençlerin suça sürüklenmemesi, suç ve suç unsurlarının yakalanması, tesis edilen huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla insansız hava aracı ve özel harekat polisinin de desteği ile narkotik, terör, asayiş, düzensiz göçmen ve kaçakçılık uygulamalarına devam ediyor. Timler halinde cadde, sokak, mezarlık, metruk bina, park-bahçe, okul ve çevrelerinde denetim yapan ekipler, dosta güven, suçlulara korku salıyor.