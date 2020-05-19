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Muş polisinden 19 Mayıs klibi

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir klip hazırlandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir klip hazırlandı.


İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klibin ana temasında Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesi yer alıyor. Muş Emniyet Müdürlüğündeki görevli polis memurlarının seslendirdiği klipte “19 Mayıs vatan toprağını her zaman korumak demektir” mesajı vurgulandı.

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