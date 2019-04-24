Muş spor kenti olacak

Muş Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporun tabana yayılması, spor alt yapısının güçlendirilmesi ve Muş'un spor kenti olması adına hayata geçirilen “Haydi Muş Spora” temalı Muş Olimpiyatları kapsamında bisiklet yarışı düzenlendi.

Sporun tabana yayılması, spor alt yapısının güçlendirilmesi ve Muş'un spor kenti olması adına hayata geçirilen “Haydi Muş Spora” temalı Muş Olimpiyatları kapsamında yarışmalar sürdürülüyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğü önünde start alan bisiklet yarışı kontrollü şekilde trafiğe kapatılan İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 2 kilometrelik mesafedeki Muş Belediye Başkanlığı önünde sona erdi. Bitiş çizgisine ilk varan yarışmacı 12 yaşındaki 4. sınıf öğrenci Yasin Özden oldu. Birinci olan Yasin Özden'e Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Avcı tarafından kupa ve madalyası takdim edilirken, 2. olan sporcu ise kupasını Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler'in elinden aldı.

Yarışmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinasyonunda 23 Nisan itibariyle Muş Olimpiyatlarını başlattıklarını söyledi. Görkemli açılış sonrası 5 gün boyunca Muş'un her yerinde sportif faaliyetlerin olacağını hatırlatan Güler, “Bunlardan birini de bugün bisiklet yarışı olarak yapmış olduk. Halkımıza ve sporculara açıktı. İlimizde ilk defa düzenlenen etkinlikle bisiklete karşı biraz daha farkındalık oluşturmak, vatandaşın teveccühünü arttırmak, daha çok sporcu yetiştirmek, müsabakalarda dereceler elde etmek için ilimiz adına Sayın Valimizin destekleri çok güzel bir programı ana cadde de yaptık. Vatandaşların teveccühü büyüktü. Görmüş olduk ki şayet bu spor tabana yayılırsa çok geniş kitlelere ulaşabilir. İnşallah bundan sonra daha kapsamlı sportif faaliyetlere Muş Olimpiyatları kapsamında Haydi Muş Spora sloganıyla devam edeceğiz” dedi.

“Geleneksel hale dönüştürmeyi planlıyoruz”

Muş Olimpiyatlarını geleneksel hale getirmeyi planladıklarını kaydeden Güler, amaçlarının öncelikle sporu tabana yaymak ve farkındalık oluşturmak olduğunu hatırlatarak, “Burada tabana yaydıkça da sporcu yetiştireceğiz. Her yıl Muş Olimpiyatlarını Sayın Valimizin himayelerinde geleneksel hale dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu senenin girdi ve çıktıları bizim için çok önemli. Biz bunun karşılığını Muş'ta 2 gündür çok güzel almaktayız. Muhtemeldir ki bundan sonra her sene Muş Olimpiyatları geleneksel şekilde yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın birincisi 4. Sınıf öğrencisi oldu

Yarışmanın birincisi olan 4. Sınıf öğrencisi Yasin Özden de, “Yarış yaptık ve birinci oldum. İlk defa yarışa katıldım kupa ve madalya aldım. Sevincimi kardeşimle paylaştım. Bu yarışı çok beğendim düzenleyenlere de teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışmaya katılan Muş Bisiklet Derneği üyesi Mehmet Sezgin, bugün Haydi Muş Spora sloganıyla başlatılan bisiklet yarışında yerlerini aldıklarını ifade ederek, “Bu programların her sene yapılmasını istiyoruz. Bu etkinlikte emeği olan Emrullah Güler Beyefendiye, İl Valimiz ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki etkinliklerde olma dileğiyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.