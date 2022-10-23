MUŞ TSO'da seçim heyecanı başladı

Sabah 09.00 itibariyle oylarını kullanmak için MUŞ TSO'da sandık başına gelen seçmenler, oylarını kullanmaya başladı. Yeşil, kahverengi ve mavi renk kategorilerinde bin 655 üyenin oy kullanması bekleniyor. Seçimde, 14 meslek grubundan 35 meclis ve 86 meslek komite üyesi seçilecek.

Seçimle ilgili açıklama yapan MUŞ TSO Meclis Başkanı Talip Devrim, “Seçimimizin ilimize, ülkemize, devletimize hayırlı olmasını diliyorum. Dördüncü kezdir seçime giriyorum. Her zaman 2 grup olarak seçime giriyorduk, şimdi de 3 grup olarak giriyoruz. Seçimimiz çok sakin ve düzgün. Herkes birbirine saygı ve sevgi gösteriyor. Bundan dolayı çok mutluyum. Gelecek yönetim bir hizmet için gelecek. O hizmetin de memleketimiz için fayda sağlamasını diliyorum. İnşallah gelen heyet başarılı olur, ilimizi ve sanayimizi daha ileriye götürür. Ticaret ve sanayi odası, Muş'un aynasıdır. Her ilin aynası olduğu gibi Muş'un da aynasıdır. Seçimimiz sabah 09.00'da başladı, 17.00'de sona erecek. Daha sonra sandık açılacak” dedi.

Seçimin sona ermesiyle belirlenecek olan meclis üyelerinin 29 Ekim 2022'de MUŞ TSO Başkanını seçeceği öğrenildi.