Muş üzümünde hasat zamanı

Muş'taki bağlarda doğal olarak yetiştirilen organik üzümlerin hasadı yapılmaya başlandı.

Muş'taki bağlarda yılın ilk üzüm hasadı yapıldı. Havası ve coğrafi yapısı nedeniyle mayhoş bir aromaya sahip olan Muş üzümüne ilgi her geçen gün artıyor. Kentte bağcılık geleneğini sürdüren vatandaşlar, bin bir zahmetle yetiştirdikleri üzümleri toplamaya başladı.

Bağcılıkla uğraşan vatandaşlarda Muhsin Aksoy, Muş'taki bağların tarihinin 1600-1700'lü yıllara dayandığını söyledi. Son yıllarda bağların bakımsız kaldığını anlatan Aksoy, “Şu anda 250'ye yakın bakımlı bağ bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de bizim bağımız. Üzüm kalitesi ve aroması çok yüksek. Bu üzümleri sofralık olarak kullanıyoruz. Geçmiş dönemlerde Muş üzümünün şarap olarak kullanıldığı söylenir. Geçmiş yıllarda bu üzümlerden pestil, pekmez elde ettik ve tadına da gerçekten doyum olmuyor. Hasat ve olgunlaşma dönemi ağustos ayının sonunda başlayıp eylül ayının sonuna doğru bitiyor. Bu üzümler organik olduğu için raf ömrü de az” dedi.