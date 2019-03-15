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Muş Valiliği internet sitesi yeni tasarıma geçti

Yenilenen Muş Valiliği internet sitesi, yeni tasarımıyla yayına başladı.


İçişleri Bakanlığı internet sitesi ile aynı portala geçiş yapan Muş Valiliği, yeni tasarımı ile yayına başlarken, ana sayfa şık bir görünüme kavuştu. Muş'u simgeleyen resimlerin yer aldığı, ana temada Tarihi Murat Köprüsü, Muş Ovası ve Mercimekkale Höyüğüne yer verildi.


Alt kısımlarda ise sırasıyla haberler, duyurular, Muş ve ilçeler hakkında genel bilgiler yer alıyor.


Muş Valiliğinin bir süre önce de valilik logosu değiştirilmişti.

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