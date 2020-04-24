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Muş Valiliği İstiklal Marşı klibi yayımladı

Muş Valiliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100.

Muş Valiliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı klibi hazırladı.


Muş Valiliğince hazırlanan klibin ilk bölümünde Vali İlker Gündüzöz'ün ailesiyle balkonda İstiklal Marşı'nı okuması yer alıyor. Klibin devamında ise kentte korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklardan, esnaftan, sağlıkçılardan, emniyet teşkilatından, site sakinlerinden, polis araçlarının geçişlerinden detaylar yer alıyor. Balkonlara çıkan vatandaşlar da İstiklal Marşı okuyarak günün anlam ve önemine destek oldu.

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