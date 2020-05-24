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Muş Valiliğinden bayram klibi

Muş Valiliği, boş kalan sokak ve caddelerin eşliğinde Aşık Daimi’nin sözlerini yazdığı “Ne ağlarsın benim zülfü siyahım” türküsünün yer aldığı bir klip yayımladı.

Muş Valiliği, boş kalan sokak ve caddelerin eşliğinde Aşık Daimi'nin sözlerini yazdığı “Ne ağlarsın benim zülfü siyahım” türküsünün yer aldığı bir klip yayımladı.


Muş Valiliği, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapmasında 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulandığı ilde Erzincan yöresine ait kaynak kişisi Âşık Dâimî (İsmail Aydın), derleyeni ve notaya alanı Mine Yalçın olan “Ne ağlarsın benim zülfü siyahım” türküsünün yer aldığı bir klip yayımladı. Vatandaşlara “evde kal” çağrısının yapıldığı klipte, Muş'un boş sokakları, parklar ve caddelerinin drone ile çekilen görüntüleri yer aldı.

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