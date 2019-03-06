Muş Valiliğine yeni logo

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde bakanlıkların Cumhurbaşkanlığına bağlanması ile değişen idari yapı gereği yeni bir kurumsal kimlik çalışması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda oluşturulan valiliğimizin yeni logosunda; Muş Lalesi ile bütünleştirilen Ay Yıldızı, tarihteki büyük Türk imparatorluklarını simgeleyen 16 yıldız çerçevelemektedir. Bu tarihten itibaren, var olan görsel basılı materyallerdeki eski logolar değiştirilmeyecek, hazırlanacak her türlü yeni görsel, basılı ve dijital tasarımlarda ise kılavuzda belirtilen standartlar çerçevesinde yeni logo kullanılacaktır” denildi.