İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş Valisi Gündüzöz, Bulanık'ta kayyumu ziyaret etti

Muş Valisi Doç.

Dr. İlker Gündüzöz, Bulanık ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.


Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bülent Baykal ile birlikte Bulanık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi'yi belediye makamında ziyaret etti. Vali Gündüzöz, Belediye Başkan Vekilliği görevinin hayırlı olmasını dileyerek, Kaymakam İlidi'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Gündüzöz, Başkan Vekili Mehmet İlidi ile birlikte ilçede yapılan yol yapım ve genişletme çalışmalarını inceledikten sonra ilçeden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.