Muş Valisi Gündüzöz: “Dağlarda 650'den az terörist kaldı”

Muş Valisi İlker Gündüzöz, terör örgütünün bu yıl biteceğini söyleyerek, “650'den az terörist kaldı. Tarihte hiçbir zaman dağ kadrosunda bu kadar az bir terörist kalmamış. Onları da böcek gibi ezeceğiz. Bu yıl bunu bitireceğiz” dedi.

Muş Öğretmenevinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Valisi İlker Gündüzöz, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini söyledi. Bayramın birlik ve beraberliği perçinleştireceğini ifade eden Vali Gündüzöz, “Bizim huzurumuz için sınır bölgelerinde, karakollarımızda nöbet tutan kahraman Mehmetçiğimizi alnından öpüyorum. Türk polisimizi, jandarma mensuplarımızı ve askerlerimizi bu güzel bayramda ailelerinden belki uzak, gurbette tebrik ediyorum. Dualarımız onlarla birliktedir” dedi.

“Teröristleri böcek gibi ezeceğiz”

Hainlerin bayram seyran dinlemediğini söyleyen Vali Gündüzöz, “Maalesef hain teröristler bayram seyran dinlemiyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu bayramların bayram gibi geçmesi, her daim birlik, beraberlik ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Terör örgütü bu yıl bitecek. 650'den az terörist kaldı. Tarihte hiçbir zaman dağ kadrosunda bu kadar az bir terörist kalmamış. Onları da böcek gibi ezeceğiz. Bu yıl bunu bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'in de bir teşekkür konuşması gerçekleştirmesinin ardından konuşan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise, mübarek bayrama ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Bayramların kardeşlik ve kardeşlik hukukunun pekişmesine vesile olduğunu ifade eden Başkan Asya, “Bu mübarek güne kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette ki kırgınlıklarımızın, dargınlıklarımızın, eksikliklerimizin, aksaklıklarımızın bir noktada giderileceği lütuf olarak verilen günlerdir” diye konuştu.

Bayramlaşma törenine Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Garnizon Komutanı Atilla Terzioğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali Yardımcısı Alper Çifci, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri, ilçe ve belde belediye başkanları ve kamu kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Buradaki törenin ardından sırasıyla Muş Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Garnizon Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Çocuk Evleri sitesi ile şehit Piyade Çavuş Fırat Karaca ve şehit Polis Memuru Murat Yılmaz'ın aileleri ziyaret edildi.