Muş Valisi Gündüzöz: “Yaşam malzemesi bırakmayın”

Dr. İlker Gündüzöz, PKK terör örgütünün kış üslenmesine karşın yayla ve kırsal kesimde evlerini boşaltan vatandaşların arkalarında yaşam malzemeleri bırakmamaları hususunda duyarlı olmalarını istedi.

Muş Valilisi Gündüzöz'ün yaptığı açıklamada, ülkemizin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütüyle devletimizin tüm imkan ve kabiliyetlerini kullanarak etkin bir şekilde mücadele etmekte olduğunu ifade etti. Güvenlik güçleri tarafından yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde özellikle bölücü terör örgütünün temel gıda ve yaşam malzemesi temini konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığına dair bilgiler alındığını ifade eden Vali Gündüzöz, “Bölücü terör örgütü mensuplarının, yerleşim yerlerinde uzakta yayla ya da yazlık olarak kullanılan evlerden hırsızlık yaparak gıda ve benzeri yaşam malzemesi temin etmeye çalıştıklarının bilinmesinden dolayı, vatandaşlarımızın kış mevsimi nedeniyle boşalttıkları bu evlerde yiyecek, içecek türünden gıda, tüp ve benzeri yaşam malzemeleri bırakmamaları noktasında gösterecekleri hassasiyet, ülkemiz genelinde yürütülen terörle mücadele kapsamındaki operasyonlar için büyük önem arz etmektedir. Bu bilinçle evlerinizden çıkarken gerekli kontrolleri yaparak ilimizin huzuru ve asayişinin sağlanmasında üzerinize düşeni yapacağınızdan kuşkum yoktur. Tüm hemşehrilerime bu duruma gösterecekleri duyarlılıktan dolayı şimdiden teşekkür ediyor, sevgilerimiz sunuyorum” dedi.