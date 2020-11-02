Muş ve Erzurum belediyelerinden örnek dayanışma

Bu kapsamda Muş'a gelen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, çeşitli temaslarda bulundu.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ağırladı. Alparslan 2 Barajından temin edilecek içme suyu projesi öncesi mevcut su sorununa geçici çözüm üretmek adına ortak hareket eden Başkan Asya ve Başkan Sekmen, her iki belediyenin teknik ekipleri ile Soğucak köyündeki içme suyu kaynağının olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Ziyaret ve incelemeler sırasında AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı da heyete eşlik etti.

Buradaki değerlendirmenin ardından kasım ayı meclis toplantısının gerçekleştirildiği Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezini ziyaret eden heyet, meclis üyelerini selamlayarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Başkan Asya, daha sonra tarihi hizmet binasında ağırladığı Başkan Sekmen'e görev süresi içerisinde şehre kazandırılan projeler hakkında bilgi verdi. Şehrin gelişimine katkı sağlayacak projelerin ele alındığı ziyarette ortak hareket edilerek çözülebilecek konular belirlenerek gerekli adımlar istişare edildi.

Karşılıklı hediye takdiminin ardından Başkan Asya, uğurlama sırasında tarihi hizmet binasının girişinde sergilenen Lale Vadisi Parkı, Göletli Park, Şehirlerarası Otobüs Terminali projelerinin maketleri üzerinden Başkan Sekmen'i bilgilendirdi.

Belediye ziyareti sonrası Başkan Asya ve Başkan Sekmen, teknik personellerle sahada incelemelerde bulundu.