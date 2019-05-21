Muş yetiştirme yurdu spor kulübü Türkiye finallerinde

Muş Yetiştirme Yurdu Spor Kulübü, 18-23 Haziran 2019 tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenecek olan Voleybol Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına adını yazdırmayı başardı.

16-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında Diyarbakır'da oynanan Voleybol Yıldız Erkekler Türkiye yarı final müsabakalarına katılan Muş Yetiştirme Yurdu Spor Kulübü şampiyon oldu. 16-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında Diyarbakır'da oynanan Yıldız Erkekler Türkiye yarı final müsabakalarında Muş Yetiştirme Yurdu Spor Kulübü Erzurum Spor Lisesini 3-1, Hakkari Gençlik Sporu 3-1 ve Kahramanmaraş Atçı Spor takımını da 3-1'lik skorlarla yenerek yenilgisiz Türkiye yarı final şampiyonluğuna ulaştı ve Türkiye'de 81 il içinde şimdiden ilk 16'ya girmeyi başardı. Yapılan müsabakalarda Erzurum Spor Lisesini, Hakkâri Gençlik Sporu ve Kahramanmaraş Atçı Spor kulüplerini 3-1 gibi net skorlarla yenen Muş temsilcisi, 18-23 Haziran 2019 tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenecek Voleybol Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına adını yazdırmayı başardı.

Şampiyonluk sonrası konuşan Kulüp Başkanı Ferzende Emre, başarılarından dolayı sporcularını ve teknik heyeti kutladığını söyledi. Emek vererek Türkiye finallerine yükseldiklerini kaydeden Emre, “Çok şükür emeklerimizin karşılığını alarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandık. Şimdiki hedefimiz Türkiye finallerinde ilimizi en güzel bir şekilde temsil ederek dereceye girmektir. Ben şuna özellikle değinmek istiyorum. Elde edilen bu başarılar devletimizin bizlere verdiği desteklerin eseridir. 2017 yılında yürüttüğümüz ‘Kimsesizin Kimsesi Olalım' SODES Projesi kapsamında voleybol eğitimleri alan bu çocuklarımız proje bittikten sonrada derneğimiz tarafından ‘sürdürebilirlik' ilkesine bağlı kalarak faaliyetlerine devam etmiş ve bu başarılar elde edilmiştir. Üzerimizde emeği olan devlet büyüklerimize ve herkese teşekkür ediyoruz” dedi.