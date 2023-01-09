Muş'a beklenen kar yağdı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Muş'ta beklenen kar yağdı.

Muş kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Sabah uyanan Muşlular kar sürprizi ile karşılaştı. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürürken, 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte yollarda oluşan buzlanma vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Kar sürprizine hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, uzun kuyruklar oluştu. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehymus Yentür, kentte etkili olan kar nedeniyle 4 köy yolunun kapandığını söyledi. İşletmenin önü kardan temizleyen Kutbettin Yayık, beklenen kar yağışının uzun bir aradan sonra yağdığını ifade ederek, “İlimize yılın ilk kar yağışı bu gün gerçekleşti. Kar rahmettir, inşallah hayvanlarımız ve ekinlerimiz için bereket olur. Beklediğimiz kar yağışı oldu. Muşa yakışmadı az yağdı” dedi.