Muşlu aileler evlat nöbetine devam etti

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Muş İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan anneler, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunarak kararlı bekleyişlerini sürdürüyor.

“100 yıl da geçse davamıza devam edeceğiz”

100 yıl geçse de çocuklarının peşini bırakmayacaklarını söyleyen baba Halit Altun, çocuklarının dağa kaçırılmasının sebebinin HDP olduğunu belirterek, “8-9 yıldır HDP çocuklarımızı götürmüş. Bunca yıldır biz çocuklarımızın geri gelmesi için bu davanın peşindeyiz. 100 yıl da geçse biz bu davamızdan vazgeçmiyoruz. Ben HDP'ye sesleniyorum. Çocuklarımızı geri getirin. Çocuklarımızı geri getirmediğiniz müddetçe bizler sürekli buralarda olacağız. Bizleri sürekli göreceksiniz. Çocuklarımızı geri getirin. Bu çocukların dağa götürülmesindeki sebep sizlersiniz. HDP buradan sesimi duysun. HDP çocuklarımızı götürmüş, o geri getirecek. Bizler çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Oğlum Muhsin belki beni dinliyorsundur. O bölgenin sana faydası olmaz. Yuvana, babana ve kardeşine gel. Onların bizlere faydası yoktur. Eğer hayatta isen beni de duyuyorsan çık gel. Eğer ölürsen de memleketinde öl” dedi.

“Ben oğlum Muhammed Emin için buradayım”

Tek bir çocuk dağda kalana kadar eylemine devam edeceğini söyleyen acılı anne Gülbahar Teker ise kimseden korkmadığını ifade ederek, “Ben oğlum Muhammed Emin için buradayım. Tek bir çocuk dahi dağda kalırsa ben eylemime devam edeceğim. Oğlum Muhammed Emin sana sesleniyorum. Herhangi bir ceza yok, gel teslim ol. Biz buradayız, hiç kimseden de korkmuyoruz. HDP ile PKK neden gelip bizim derdimizi sormuyor. Bunca aile Muş'ta, Diyarbakır'da, Van'da ve Hakkari'de çocukları için eylem yapıyor. Niye bunca ailenin derdi sorulmuyor. Gelsinler bizlere destek olsunlar. Bizim çocuklarımızı geri getirsinler. Bizler onlara oy vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ermeniyi getirmişler milletvekili adayı yapmışlar”

HDP'nin milletvekili adayına tepki gösteren baba Şemettin Özcan da, “3 seneye yakındır ben bu HDP'nin önüne geliyorum. Ben HDP'lilere sesleniyorum. Çocuklarımızı geri getirin. Çocuklarımız gelmeyinceye kadar bizler burayı terk etmeyeceğiz. Bu Türk bayrağının altında yaşayan kim olursa olsun hainlik yapamaz. Bizim evlatlarımızı kim götürmüşse Allah onların da evlatlarını alsın. Bu HDP bizlerden ne istiyor. Bu seçimde gitmişler başka bir yerden bir tane Ermeni getirmişler milletvekili adayı yapmışlar. Niye onu getirip milletvekili adayı yapıyorsunuz. Bizim çocuklarımızı niye bizlere geri getirmiyorsunuz. Bu HDP'nin kökü zaten Ermeni'dir. Türk bayrağını savunmayan kim olursa olsun, Türk vatandaşı değildir. Onların bu bayrağın altında yaşama hakkı yoktur. Türk bayrağına hainlik yapan defolsun gitsin bu ülkeden. Bunlar Amerika ve İsrail'e yandaşlık yapıyor. Onların Türkiye'ye hiçbir faydası yoktur. Ben bu HDP'lilere sesleniyorum. Bu hainlikleri yapmayın. Kürtleri de kandırmayın. Bu yaptığınız Kürt davası değildir. Benim çocuğumu kaçırıp dağın başına götürüp şimdi Amerika'ya satıyorsunuz. Şu an sizin çocuklarınız nerededir? Kaç bayram oldu ki ben kendi çocuğumu göremiyorum. Allah sizin de evlatlarınızı gözünüzün önünde perişan etsin. Tüm herkese diyorum, bu HDP'nin arkasından gitmeyin. Sizler Kürt iseniz Ermeni olmayın. Bu Kürt davası değildir. Kürt davası olsaydı bizler de Kürt'üz. Eğer Kürt davası olsaydı gelip burada derdimizi sorarlardı. Ne için burada beklediğimizi sorarlardı. Ben çocuğum için buradayım. Benim çocuğumu geri verin, siz de defolun gidin” şeklinde konuştu.